Под Гвардейском запустили производство по выращиванию форели и осётра

Ранее ООО «РусИнг» получило льготное финансирование на создание форелевого предприятия. Инвестор планировал выращивать100 тонн рыбы в год. «Подобного производства в регионе нет. Фактически вся красная рыба — это перемороженный продукт. Помимо появления свежего экологически чистого продукта создаются рабочие места, налоги в местный бюджет», — рассказывала во время презентации проекта совладелец «РусИнга» Инга Булацева.