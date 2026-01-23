Реорганизуется бизнес экс-министра сельского хозяйства Прикамья, ушедшего на СВО

Олег Хараськин работал на муниципальной службе с 2001 года, когда был избран главой Чернушинского муниципального района. В 2006 году он был назначен министром сельского хозяйства Пермского края. С 2009 по 2011 год работал в ЗАО «Уралгазсервис» на должности заместителя гендиректора. В 2011-м стал заведующим приемной президента РФ и руководителем аппарата главного федерального инспектора по Пермскому краю. Согласно Rusprofile, Олег Хараськин является учредителем еще двух ООО — «Торговая группа Гермес» и «Страна Пекарния Чайковский», а также председателем сельхозкооператива «За Святую Русь».