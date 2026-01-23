Нацбанк сказал, что белорусы смогут пополнять счета в банках по номеру телефона. Подробности обнародовали в Национальном банке.
«Во всех белорусских банках с июля появится возможность пополнять банковский счет через ЕРИП по номеру мобильного телефона получателя», — уточнили в финансовом учреждении.
Соответствующие изменения были внесены в Инструкцию, касающуюся порядка оказания платежных услуг в Беларуси постановлением № 3 Правления Национального банка от 8 января 2026 года. Чтобы пополнить банковский счет белорусам нужно будет знать номер телефона получателя. Также им понадобится согласие получателя на использование номера телефона, чтобы осуществить операцию в ЕРИП.
В банке пояснили: если у получателя несколько счетов в одном банке, то он сам сможет выбрать, на какой именно из них будут зачисляться деньги при пополнении по номеру телефона. И подчеркнули, что это дополнительная возможность.
«По-прежнему можно будет использовать привычные реквизиты: IBAN, данные карты, номер договора и так далее», — обратили внимание в Нацбанке.
Указанные изменения вступят в силу с 25 июля 2026 года. Банкам понадобится время для того, чтобы обновить свои системы, отметили в финансовом учреждении.
