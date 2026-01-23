Бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси до 496,96 рубля с 1 февраля

В Минтруда сообщили, что с 1 февраля бюджет прожиточного минимума для трудоспособных белорусов составит 534,91 рубля, а для пенсионеров — 360,75 рубля. Для детей до трех лет БПМ окажется 308,10 рубля, для детей от 3 до 6 лет — 414,55 рубля. Для детей от 6 до 18 лет с 1 февраля бюджет прожиточного минимума будет 489,90 рубля.