Бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси до 496,96 рубля с 1 февраля 2026 года. Подробности рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
В ведомстве уточнили, что бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения, в сравнении со значением, установленным с 1 ноября 2025 года (подробнее мы писали здесь), вырастет на 1,2% и составит 496,96 рубля. Названный размер БПМ будет действовать по 30 апреля.
В Минтруда сообщили, что с 1 февраля бюджет прожиточного минимума для трудоспособных белорусов составит 534,91 рубля, а для пенсионеров — 360,75 рубля. Для детей до трех лет БПМ окажется 308,10 рубля, для детей от 3 до 6 лет — 414,55 рубля. Для детей от 6 до 18 лет с 1 февраля бюджет прожиточного минимума будет 489,90 рубля.
Ранее вице-премьер Наталья Петкевич сказала, что будет с повышением пенсий в Беларуси в 2026.
Тем временем мы узнали, как сэкономить на налоговых вычетах и льготах в Беларуси в 2026: в чем поможет невысокая зарплата, какие преимущества у пенсионеров, семей с детьми и со студентами.
Также Минтруда назвало средний размер пенсии после повышения 1 февраля.