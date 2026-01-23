Ричмонд
Минтруда: пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 февраля

Возрастные доплаты к пенсиям увеличатся в Беларуси с 1 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сообщило, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 февраля. Подробности озвучили в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве обратили внимание, что возрастные доплаты неработающим пенсионерам, которые достигли 75 и 80 лет будут увеличены. Так, для белорусов, достигших 75 лет, возрастная доплата составит 93,18 рубля. Для тех, кому уже исполнилось 80 лет — 124,24 рубля.

В Минтруда заметили, что надбавки на уход к пенсиям инвалидам I группы с 1 февраля составят 124,24 рубля, а пенсионерам, достигшим 80 лет, — 62,12 рубля.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий в среднем на 10% с 1 февраля.

Кстати, Минтруда назвало средний размер пенсии после повышения 1 февраля.

Кроме того, вице-премьер Наталья Петкевич сказала, что будет с повышением пенсий в Беларуси в 2026.

А еще адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.

