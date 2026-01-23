Минтруда: пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 февраля

Минтруда сообщило, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 февраля. Подробности озвучили в Министерстве труда и социальной защиты.
В ведомстве обратили внимание, что возрастные доплаты неработающим пенсионерам, которые достигли 75 и 80 лет будут увеличены. Так, для белорусов, достигших 75 лет, возрастная доплата составит 93,18 рубля. Для тех, кому уже исполнилось 80 лет — 124,24 рубля.
В Минтруда заметили, что надбавки на уход к пенсиям инвалидам I группы с 1 февраля составят 124,24 рубля, а пенсионерам, достигшим 80 лет, — 62,12 рубля.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий в среднем на 10% с 1 февраля.
