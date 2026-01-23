Пособия семьям с детьми вырастут в Беларуси с 1 февраля. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит с 1 февраля 10 бюджетов прожиточного минимума, или 4 969,60 рубля. При рождении второго и последующих детей сумма будет в размере 14 БПМ, или 6 957,44 рубля.
В ведомстве отметили, что единовременное пособие женщинам, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, составит 100% БПМ, или 496,96 рубля.
В Минтруда добавили, что ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от трех до 18 лет в момент воспитания ребенка в возрасте до трех лет с 1 февраля будет 50% бюджета прожиточного минимума, или 248,48 рубля. Вместе с тем вырастет и ежемесячное пособие на детей старше трех лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством. Так, на детей старше трех лет, которые воспитываются в подобных семьях, но за исключением ребенка-инвалида, суммы пособия окажется 50% БПМ, или 248,48 рубля. А на ребенка-инвалида старше трех лет — 70% БПМ, или 347,87 рубля.
Также с 1 февраля увеличатся ежемесячные пособия по уходу за ребенком-инвалидом. Так, с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста трех лет сумма составит 100% БПМ, или 496,96 рубля. А с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста трех лет — 120 БПМ, или 596,35 рубля.
Вместе с тем ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, которые инфицированы вирусом иммунодефицита человека будет 70 БПМ, или 347,87 рубля.
Кстати, Минтруда сказало, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 февраля.
