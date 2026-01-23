Пособия семьям с детьми вырастут в Беларуси с 1 февраля

В Минтруда добавили, что ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от трех до 18 лет в момент воспитания ребенка в возрасте до трех лет с 1 февраля будет 50% бюджета прожиточного минимума, или 248,48 рубля. Вместе с тем вырастет и ежемесячное пособие на детей старше трех лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством. Так, на детей старше трех лет, которые воспитываются в подобных семьях, но за исключением ребенка-инвалида, суммы пособия окажется 50% БПМ, или 248,48 рубля. А на ребенка-инвалида старше трех лет — 70% БПМ, или 347,87 рубля.