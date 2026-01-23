Ричмонд
МНС сказало, почему белорусы начали массово добровольно доплачивать налоги

МНС сказало, что 3,5% фирм и предприятий доплатили налоги в бюджет в добровольном порядке.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году белорусские компании и ИП добровольно доплатили в бюджет налогов на сумму 419,2 миллиона рублей. Уменьшена также и сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 78,1 миллиона рублей, сообщает Министерство по налогам и сборам Беларуси.

МНС поменяло стиль и методы работы, сократило вмешательства в текущую деятельность предприятий и фирм. Их цель — профилактика предпринимателями нарушений.

«В настоящее время контрольная деятельность переориентирована преимущественно на камеральный контроль, который осуществляется с использованием риск-ориентированного подхода», — отметили в МНС.

МНС контролирует, в том числе, неполную уплату налогов, направляя предприятиям и фирмам уведомления с предложением корректировки налоговых обязательств и предоставляет возможность добровольно доплатить налоги.

За 2025 год субъектам хозяйствования направлено 18,4 тысячи уведомлений с предложением о добровольной корректировке налогов. Это составляет 3,5% от общего числа субъектов хозяйствования. Около 93% предприятий и фирм прислушались к обращению МНС. Добровольная корректировка налогов позволила им избежать штрафов и уголовной ответственности.

Кстати, Нацбанк сказал, что белорусы смогут пополнять счета в банках по номеру телефона.

Между тем, КГК Беларуси запретил рекламу уборки подъездов в виде «квитанций» на 6,95 рубля.

Мы писали, как сэкономить на налоговых вычетах и льготах в Беларуси в 2026: в чем поможет невысокая зарплата, какие преимущества у пенсионеров, семей с детьми и со студентами.