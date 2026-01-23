МНС сказало, почему белорусы начали массово добровольно доплачивать налоги

В 2025 году белорусские компании и ИП добровольно доплатили в бюджет налогов на сумму 419,2 миллиона рублей. Уменьшена также и сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 78,1 миллиона рублей, сообщает Министерство по налогам и сборам Беларуси.