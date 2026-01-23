Уральского олигарха Пумпянского пожурили перед Путиным. Видео

Кампус строится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В октябре 2025 года в эксплуатацию были введены три его корпуса. Оснастить их как раз пообещал Пумпянский. Однако, судя по заявлению Чернышенко, новое оборудование там пока не появилось. Кроме того, на церемонии выступил ректор Урфу Илья Обабков. Он пригласил Путина посетить новый кампус в сентябре этого года.