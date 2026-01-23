Уральского олигарха Пумпянского пожурили перед Путиным. Видео

Пумпянский обещал оснастить корпуса кампуса необходимым оборудованием.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко деликатно напомнил уральскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому о ранее взятых на себя обязательствах по финансированию нового кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Такое заявление вице-премьер сделал во время церемонии по открытию новых университетских объектов в регионах, участие в которой принимал президент России Владимир Путин.
«Уважаемый Владимир Владимирович, упоминалась “Синара”. Помимо слов благодарности — акционер “Синары” Дмитрий Пумпянский обещал Председателю Правительства осуществить финансирование, оснащение научных лабораторий и помещений кампуса [УрФУ]. Рассчитываем, что то, что он обещал, тоже будет выполнено», — сказал Чернышенко. Церемония проходила в режиме видеоконференции, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Кампус строится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В октябре 2025 года в эксплуатацию были введены три его корпуса. Оснастить их как раз пообещал Пумпянский. Однако, судя по заявлению Чернышенко, новое оборудование там пока не появилось. Кроме того, на церемонии выступил ректор Урфу Илья Обабков. Он пригласил Путина посетить новый кампус в сентябре этого года.