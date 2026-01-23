Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы

Впервые ценными бумагами компании начали торговать в Амстердаме. Утром акции можно было купить за 31,5 евро, что оценило компанию более чем в 31 миллиард евро. Во время торгов рост котировок достиг 32%.
Такой рост состояния компании сделал Стрнада самым богатым бизнесменом в оборонном секторе.
Компания CSG развивалась на основе бизнеса отца Михала Стрнада, Ярослава, который в начале 1990-х годов покупал старые советские танки и другую военную технику с первоначальным замыслом продать их как металлолом. Но вскоре он обнаружил спрос на запасные части и отремонтированное военное оборудование в некоторых странах Африки.
Кроме того, Стрнад-старший сумел извлечь выгоду из политических связей в самой Чехии.
Ныне на предприятиях компании CSG в различных странах Европы, а также в США и Индии работает в общей сложности около 14 тысяч человек. В 2024 году компания купила Kinetic Group, владельца известного бренда Remington и одного из крупнейших американских производителей малокалиберных боеприпасов, используемых охотниками и спортивными стрелками.
В состав холдинговой компании CSG также входят, в частности, производитель автомобилей Tatra Trucks, армейская компания Excalibur и производитель радаров Retia.
В прошлом году Стрнад стал самым богатым человеком Чехии и Восточной Европы по версии Bloomberg Billionaires Index с капиталом 17,1 миллиарда долларов.
На Украине CSG ранее сообщала о выручке в размере 1,7 миллиарда евро, что в четыре раза превышает показатель 2023 года. В странах ЕС выручка группы выросла на 90 процентов — до одного миллиарда евро, а в Чехии она почти удвоилась и составила 0,5 миллиарда евро. Европейские заказы без учета Украины обеспечили 43,5 процента выручки CSG, тогда как на Украину пришлось 42,8 процента.