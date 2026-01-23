Эксперт Попцова: цены на платину вернутся к $1850 за унцию

Людям, следящим за ценами на драгоценные металлы, нужно обратиться к историческому опыту. Об этом заявила эксперт Алина Попцова в беседе с «Лентой.ру», комментируя масштаб дальнейшей динамики цен на платину.
Цена на платину установила новый исторический рекорд, достигнув 2555,8 доллара за унцию в ходе торгов 22 января.
По оценке Попцовой, общий потенциал роста стоимости платины может составить от 50 до 100 процентов. При этом эксперт отметила, что текущая цена все еще остается ниже инфляционно скорректированных максимумов.
Краткосрочно рост может продолжиться, однако спекулятивный характер движения делает высоковероятной коррекцию вниз после обновления локальных пиков. Базовый сценарий предполагает, что к концу года платина вернется в диапазон 1850−2000 долларов за унцию.
На тех же торгах золото поднималось до 4887,86 доллара за унцию, приблизившись к своему рекорду.
Ранее сообщалось, что биржевая цена золота впервые в истории превысила 4,9 тыс. долларов за унцию.