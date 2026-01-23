Стало известно о планах США и Евросоюза по восстановлению Украины

«США и ЕС надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств для помощи в восстановлении Украины», — говорится в статье.
Как указало издание, документ призван обеспечить восстановление Украины и ускорить ее продвижение к членству в Евросоюзе.
Ранее стало известно, что на восстановление Украины уйдет 524 миллиарда долларов.
