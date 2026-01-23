В Центробанке рассказали о рисках при резком снижении ключевой ставки

В Центральном Банке РФ рассказали о рисках, которые могут возникнуть при резком снижении ключевой ставки в стране. Как заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, это может значительно разогнать инфляцию.
«Когда Банк России повышает ключевую ставку спрос в экономике снижается, а вместе с ним замедляется и рост цен. Именно поэтому высокая ставка помогает остановить инфляцию, а не разгоняет ее», — приводит его слова пресс-служба ЦБ.
Заботкин отметил, что инфляция может разогнаться еще сильнее, если Центробанк примет решение о резком снижении ставки для повышения доступности кредитов. Представитель регулятора отметил что высокая инфляция в стране может сказаться на бизнесе намного хуже, чем высокая ставка.
Сейчас ЦБ, по словам Заботкина, стремится вернуть инфляцию к цели в 4% и обеспечить стабильное удержание этого показателя.
Ранее KP.RU сообщал, что инфляция в России за 2025 год стала самой низкой с 2020 года. Как заявили представители Центробанка, годовая инфляция в декабре опустилась до минимума с августа 2023 года.