Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 24 января

Национальный банк определил курсы валют на 24 января, субботу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в субботу.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 24 января, Национальный банк определил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8471 белорусского рубля, 1 евро — 3,3292 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7413 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые были установлены на пятницу, 23 января, курс евро, курс доллара и курс российского рубля были оставлены без изменений и в субботу, 24 января.
Тем временем Нацбанк сказал белорусам, на какой срок открыть вклад, чтобы заработать.