В ЦБ объяснили, почему снижение ключевой ставки должно быть постепенным

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что ключевая задача экономической политики заключается в том, чтобы производственные возможности страны превзошли текущий уровень спроса. По этой причине ЦБ сохраняет осторожный подход к снижению ключевой ставки.
В Telegram-канале регулятора он пояснил, что важно избежать отрицательного разрыва выпуска, но при этом исчерпать положительный разрыв, когда спрос опережает предложение. Для этого спрос должен расти умеренными темпами, что и обусловливает взвешенную денежно-кредитную политику.
Заботкин также отметил, что инфляционные ожидания населения играют ключевую роль в определении реальной жёсткости денежно-кредитной политики: от них зависит, какую ставку люди сочтут привлекательной для сбережений, а не для потребления. Он напомнил, что в период 2018—2019 годов, когда инфляция стабильно удерживалась около 4%, ожидания населения были ниже (8−10%), чем сейчас, однако связь между этими показателями не является линейной.
По его словам, при устойчивом снижении инфляции по сравнению с уровнями 2023−2024 годов инфляционные ожидания также должны уменьшиться, хотя точная степень этого снижения требует дополнительного анализа.
