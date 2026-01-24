В ЦБ объяснили, почему снижение ключевой ставки должно быть постепенным

Заботкин также отметил, что инфляционные ожидания населения играют ключевую роль в определении реальной жёсткости денежно-кредитной политики: от них зависит, какую ставку люди сочтут привлекательной для сбережений, а не для потребления. Он напомнил, что в период 2018—2019 годов, когда инфляция стабильно удерживалась около 4%, ожидания населения были ниже (8−10%), чем сейчас, однако связь между этими показателями не является линейной.