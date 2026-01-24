10,5 тысяч жителей Новосибирской области заявили о невыплате зарплат

В 2025 году следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено 35 уголовных дел по невыплате зарплаты (в 2024 году — 25), 15 из них инициированы прокурорскими постановлениями. В суды направлено 13 уголовных дел, 11 прекращены по причине полного погашения задолженности.