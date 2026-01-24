10,5 тысяч жителей Новосибирской области заявили о невыплате зарплат

Благодаря реализованным мерам полностью ликвидирована задолженность перед 125 работниками ООО «ЛДСК» (Искитимский район) на сумму 15 млн руб., а также перед 123 сотрудниками МП «МетроМир» на сумму свыше 13 млн руб. Долги по заработной плате работников предприятий, находящихся в процедурах банкротства — АО «Байкальская строительная компания», ООО «РАТЭК» и ООО «ГК “Дорогинский кирпич” — погашены на сумму 6 млн руб. для 50 жителей региона.
В 2025 году следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено 35 уголовных дел по невыплате зарплаты (в 2024 году — 25), 15 из них инициированы прокурорскими постановлениями. В суды направлено 13 уголовных дел, 11 прекращены по причине полного погашения задолженности.
Особое внимание уделялось ООО «Техвэб», находящемуся в банкротстве. По 1 365 работникам ликвидирована задолженность на 194,3 млн руб., при этом 20 социально уязвимых сотрудников получили выплаты более 3 млн руб. через договоры цессии. Остаток долга составляет 261 млн руб. Прокуратура участвовала в замене конкурсного управляющего и обеспечила подачу исков налоговых органов на 3,4 млрд руб. для оспаривания сделок должника, что позволит полностью погасить задолженность.
Продолжается работа по оставшейся задолженности, арестовано имущество на сумму свыше 800 млн рублей.