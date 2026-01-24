В Хабаровском крае построят новый морской терминал

В Хабаровском крае планируют построить многопрофильный морской терминал на мысе Токи. Об этом сообщил глава Ванинского муниципального района Алексей Маслов в своём Telegram-канале.
Проект представил руководитель местной угольной компании Владимир Рогов во время рабочего визита в Ванино первого заместителя председателя правительства края Сергея Абрамова. Терминал позволит расширить номенклатуру грузов и увеличить общий грузооборот предприятия. Объём инвестиций в объект превысит 80 миллиардов рублей.
По предварительным оценкам, новый объект создаст около 1050 рабочих мест. В 2025 году компания уже показала хорошие результаты: её грузооборот вырос до 8,4 миллиона тонн, занятость составила 712 человек, а налогов в местный бюджет поступило более 100 миллионов рублей.
План развития предприятия рассчитан на ближайшие четыре года. Он включает в себя не только строительство терминала, но и модернизацию существующей инфраструктуры, участие в социальных проектах и дальнейшее наращивание объёмов.
«Уверен, что проект будет реализован в обозначенные сроки», — написал Маслов.