В Хабаровском крае построят новый морской терминал

Объём инвестиций превысит 80 миллиардов рублей.

Источник: Telegram-канал Алексея Маслова

В Хабаровском крае планируют построить многопрофильный морской терминал на мысе Токи. Об этом сообщил глава Ванинского муниципального района Алексей Маслов в своём Telegram-канале.

Проект представил руководитель местной угольной компании Владимир Рогов во время рабочего визита в Ванино первого заместителя председателя правительства края Сергея Абрамова. Терминал позволит расширить номенклатуру грузов и увеличить общий грузооборот предприятия. Объём инвестиций в объект превысит 80 миллиардов рублей.

По предварительным оценкам, новый объект создаст около 1050 рабочих мест. В 2025 году компания уже показала хорошие результаты: её грузооборот вырос до 8,4 миллиона тонн, занятость составила 712 человек, а налогов в местный бюджет поступило более 100 миллионов рублей.

План развития предприятия рассчитан на ближайшие четыре года. Он включает в себя не только строительство терминала, но и модернизацию существующей инфраструктуры, участие в социальных проектах и дальнейшее наращивание объёмов.

«Уверен, что проект будет реализован в обозначенные сроки», — написал Маслов.