Назначен новый гендиректор Хабаровского судостроительного завода

Напомним, в прошлом году из-за накопившихся системных проблем и отсутствия крупных заказов Хабаровский судостроительный завод оказался на грани закрытия. Чтобы сохранить стратегически важное производство и коллектив, Демешин принял решение перевести предприятие в собственность региона. Инициативу поддержал в том числе президент Владимир Путин.