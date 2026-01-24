Ричмонд
Назначен новый гендиректор Хабаровского судостроительного завода

Ранее он возглавлял минпромторг и курировал процесс восстановления предприятия.

Источник: АО «Хабаровский судостроительный завод»

На заседании комитета по координации деятельности Хабаровского судостроительного завода новым генеральным директором предприятия назначили Дмитрия Астафьева. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.

Ранее Астафьев возглавлял краевое министерство промышленности и торговли и курировал процесс восстановления предприятия. Губернатор ждёт от нового руководителя обновлённый производственный план с учётом региональной программы «Развитие судоходства на реке Амур», которая предусматривает обновление флота пассажирских судов и причальной инфраструктуры.

Накануне акции завода передали в собственность края — сейчас их пакет контролирует Центр содействия и поддержки промышленности. Все корпоративные процедуры на текущий момент завершены. Продолжается формирование плана по загрузке предприятия заказами.

Напомним, в прошлом году из-за накопившихся системных проблем и отсутствия крупных заказов Хабаровский судостроительный завод оказался на грани закрытия. Чтобы сохранить стратегически важное производство и коллектив, Демешин принял решение перевести предприятие в собственность региона. Инициативу поддержал в том числе президент Владимир Путин.