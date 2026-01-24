Родителям назвали способы увеличить размер маткапитала в 2026 году

В России с 1 февраля маткапитал будет выплачиваться в проиндексированном размере. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский. Политик напомнил, что сумма выплаты зависит от даты обращения за сертификатом, а не от дня рождения ребенка.
«Поэтому если семья обращается за сертификатом уже после этой даты, применяется проиндексированный размер выплаты, даже если ребенок родился ранее… В результате для всех семей действуют единые и понятные правила…», — сказал Якубовский в беседе с РИА Новости.
Парламентарий добавил, что механизм закреплен законом и призван отражать актуальные условия.
Ранее Аналитический центр ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 78% респондентов, получавших поддержку от государства, довольны программой материнского капитала.
Кроме этого, депутат Татьяна Буцкая сообщила о расширении возможности использования маткапитала.