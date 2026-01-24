Доходы Хабаровского края увеличились на 21% за год

Собственные доходы бюджета Хабаровского края в 2025 году увеличились на 21% и составили дополнительно 31,8 миллиарда рублей. Об этом губернатор Дмитрий Демешин рассказал изданию ТАСС.
Заработная плата за девять месяцев 2025 года выросла на 7,1%. По итогам года уровень бедности ожидается на отметке 7,6%.
Безработица в крае остаётся минимальной — 1,4% в период с сентября по ноябрь 2025 года. С одной стороны, это снимает социальную напряжённость, с другой — создаёт дефицит кадров для новых инвестиционных проектов и перспективного развития.
Валовой региональный продукт превысил 1,64 триллиона рублей. В 2026 году власти планируют нарастить ВРП до 1,79 триллиона рублей.