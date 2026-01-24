Ричмонд
В Приморье в декабре резко подорожали подержанные иномарки и подешевели фрукты

За весь 2025 год цены на такие машины снизились почти на 6%

Источник: Комсомольская правда

По итогам декабря 2025 года инфляция в Приморском крае составила 6,6% в годовом выражении. При этом, как отмечают экономисты, цены в регионе росли неравномерно. Сильнее всего, опережая общероссийские темпы, подорожали подержанные иномарки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

Это объясняется высоким спросом на автомобили с пробегом не только у местных жителей, но и у покупателей из других регионов. Продавцы также могли заранее заложить в стоимость ожидаемое повышение утильсбора. Однако за весь 2025 год цены на такие машины, наоборот, снизились почти на 6% из-за укрепления рубля.

При этом фрукты в Приморье подешевели заметнее, чем в среднем по стране. На местный рынок в основном поставляется импортная продукция из Азии, и укрепление рубля сделало ее доступнее. Также сильнее общероссийского упали цены на услуги пассажирского транспорта — отчасти благодаря продаже субсидированных авиабилетов для дальневосточников. Ожидается, что в 2026 году инфляция в крае снизится до 4−5%.