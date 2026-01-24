Военным пенсионерам проиндексируют пенсии: когда ждать увеличенных выплат

Выплаты военным пенсионерам с 1 октября 2026 года предварительно проиндексируют на 4%. Однако есть вероятность увеличения этого процента ближе к дате индексации. Об этом сообщил депутат ГД Ярослав Нилов в разговоре с ТАСС.
«Он [размер страховых пенсий] зависит от того, как будет изменен размер денежного довольствия. Сейчас в бюджете заложены изменения на 4%», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, средства на повышение пенсий уже заложены в бюджет.
Нилов отметил, что в 2025 году правительство в сентябре увеличило изначально запланированный коэффициент индексации.
Военные пенсии в 2025 году были проиндексированы на 7,6% вместо запланированных 4,5%.
На днях депутат Александр Якубовский сообщил, что с 1 февраля в РФ будут также увеличены на 5,6% социальные выплаты и страховые пособия.