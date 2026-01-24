Каким будет размер пенсии, если нет трудового стажа: на вопрос ответили в Совфеде

Социальная пенсия для тех, кто никогда не работал официально, составит 8824 рубля в 2026 году. Об этом РИА Новости рассказала сенатор и экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
«Размер социальной пенсии — это фиксированная сумма, которая каждый год индексируется. С 1 января 2026 года составляет 8824 рубля», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в случае, если размер социальной пенсии оказывается ниже установленного в регионе прожиточного минимума для пенсионеров, к ней устанавливается федеральная или региональная социальная доплата до соответствующего уровня.
Мельникова также подчеркнула, что доплата будет установлена, если пенсионер не будет работать.
Как ранее напомнил депутат ГД Ярослав Нилов, с 1 октября 2026 года военные пенсии будут увеличены на 4%.