Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае продолжается переселение из аварийного жилья

В 2026 году планируют расселить 1800 жителей края.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в крае продолжится программа переселения граждан из аварийного жилья, входящая в нацпроект «Инфраструктура для жизни». До конца года планируется расселить не менее 1800 человек. Об этом рассказали в министерстве строительства и ЖКХ.

Переселение пройдет в Красноярске, Енисейске, Заозёрном, Игарке, Иланском, Лесосибирске, Минусинске Назарове, Шарыпове. А также, в посёлках Емельяново, Мотыгино, Богучаны, Недокура, Ирша, Козулька и селах Верхнепашино, Жуковка, Миндерла и Чечеул.

Переселенцам либо предоставят жилье на вторичном рынке, либо возместят стоимость старого.