В Красноярском крае продолжается переселение из аварийного жилья

В 2026 году в крае продолжится программа переселения граждан из аварийного жилья, входящая в нацпроект «Инфраструктура для жизни». До конца года планируется расселить не менее 1800 человек. Об этом рассказали в министерстве строительства и ЖКХ.
Переселение пройдет в Красноярске, Енисейске, Заозёрном, Игарке, Иланском, Лесосибирске, Минусинске Назарове, Шарыпове. А также, в посёлках Емельяново, Мотыгино, Богучаны, Недокура, Ирша, Козулька и селах Верхнепашино, Жуковка, Миндерла и Чечеул.
Переселенцам либо предоставят жилье на вторичном рынке, либо возместят стоимость старого.