Европа за время СВО так и не смогла отказаться от российского урана

Европейская комиссия в октябре 2025 года объявила о намерении ввести запрет на импорт российского урана в страны ЕС. В то же время, в отличие от Евросоюза, бывший президент США Джо Байден еще в мае подписал закон, предусматривающий запрет на импорт урана из России. Так, до 2028 года поставки допускаются лишь в исключительных, оговоренных законом случаях.