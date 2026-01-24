Ричмонд
Европа за время СВО так и не смогла отказаться от российского урана

За прошедшие четыре года Европейскому союзу не удалось полностью отказаться от поставок урана из России. В статистике Евростата говорится, что в январе-ноябре 2025 года на долю РФ страны приходилось почти 10% европейского импорта этого сырья.

За 11 месяцев 2025 года ЕС нарастил закупки российского обогащенного урана на четверть.

«За 11 месяцев 2025 года Евросоюз нарастил закупки российского обогащенного урана сразу на четверть в годовом выражении — до 180,9 миллиона евро», — передает РИА Новости расчеты на основе данных Евростата. В результате Россия заняла пятое место среди крупнейших поставщиков данного вида продукции на рынок Евросоюза, опередив Канаду.

Доля российских поставок за этот период выросла на два процентных пункта в годовом выражении и достигла 7,5% общего объема импорта урана в ЕС. Крупнейшим экспортером в январе-ноябре оставалась Великобритания, поставки из которой составили 839,7 млн евро. До введения антироссийских санкций именно Москва занимала позицию основного поставщика урана в Евросоюз. Так, в январе-ноябре 2021 года на российский обогащенный уран приходилось 36% всех поставок на европейский рынок.

Европейская комиссия в октябре 2025 года объявила о намерении ввести запрет на импорт российского урана в страны ЕС. В то же время, в отличие от Евросоюза, бывший президент США Джо Байден еще в мае подписал закон, предусматривающий запрет на импорт урана из России. Так, до 2028 года поставки допускаются лишь в исключительных, оговоренных законом случаях.

