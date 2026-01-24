Евросоюз за четыре года не смог отказаться от российского урана: импорт сырья увеличился на 25%

Евросоюз, несмотря на планы по отказу от российского сырья, в 2025 году на четверть увеличил закупки обогащённого урана из России. Согласно данным Евростата, проанализированным РИА Новости, за январь-ноябрь 2025 года импорт российского урана вырос до 180,9 миллиона евро.
Это позволило России занять пятое место среди крупнейших поставщиков урана на европейский рынок, опередив Канаду. Доля российского сырья в общем объёме поставок в ЕС за указанный период составила 7,5%, что на 2 процентных пункта выше, чем годом ранее.
При этом Еврокомиссия ещё в октябре 2025 года заявляла о планах запретить импорт российского урана. Однако, в отличие от США, где бывший президент Джо Байден подписал закон о запрете, предусматривающий исключения до 2028 года, европейский союз пока не смог реализовать аналогичные ограничения. Крупнейшим поставщиком урана в ЕС в отчётный период оставалась Великобритания с объёмом поставок на 839,7 миллиона евро.
Тем временем стало известно, что две страны еврозоны — Венгрия и Словакия — подадут иск в суд ЕС с требованием отменить программу RePowerEU, которая обязывает отказаться от российского газа до 2027 года. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, судебное разбирательство начнется сразу после официального принятия плана.