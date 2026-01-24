Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз за четыре года не смог отказаться от российского урана: импорт сырья увеличился на 25%

Евросоюз в 2025 году на четверть увеличил закупки урана из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз, несмотря на планы по отказу от российского сырья, в 2025 году на четверть увеличил закупки обогащённого урана из России. Согласно данным Евростата, проанализированным РИА Новости, за январь-ноябрь 2025 года импорт российского урана вырос до 180,9 миллиона евро.

Это позволило России занять пятое место среди крупнейших поставщиков урана на европейский рынок, опередив Канаду. Доля российского сырья в общем объёме поставок в ЕС за указанный период составила 7,5%, что на 2 процентных пункта выше, чем годом ранее.

При этом Еврокомиссия ещё в октябре 2025 года заявляла о планах запретить импорт российского урана. Однако, в отличие от США, где бывший президент Джо Байден подписал закон о запрете, предусматривающий исключения до 2028 года, европейский союз пока не смог реализовать аналогичные ограничения. Крупнейшим поставщиком урана в ЕС в отчётный период оставалась Великобритания с объёмом поставок на 839,7 миллиона евро.

Тем временем стало известно, что две страны еврозоны — Венгрия и Словакия — подадут иск в суд ЕС с требованием отменить программу RePowerEU, которая обязывает отказаться от российского газа до 2027 года. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, судебное разбирательство начнется сразу после официального принятия плана.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше