Евросоюз за четыре года не смог отказаться от российского урана: импорт сырья увеличился на 25%

При этом Еврокомиссия ещё в октябре 2025 года заявляла о планах запретить импорт российского урана. Однако, в отличие от США, где бывший президент Джо Байден подписал закон о запрете, предусматривающий исключения до 2028 года, европейский союз пока не смог реализовать аналогичные ограничения. Крупнейшим поставщиком урана в ЕС в отчётный период оставалась Великобритания с объёмом поставок на 839,7 миллиона евро.