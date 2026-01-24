В Иркутске предложили строить небоскрёбы высотой 30 этажей и выше

На заседании было озвучено, что на сегодня высота зданий в областном центре достигает не более 60−70 метров, но не выше. Было предложено изменить этот параметр до 100−150 метров. Специалисты отмечают, что этот вопрос в думе обсуждался давно, но изменения в нормативах так и не были приняты.