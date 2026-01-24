Ричмонд
В Иркутске предложили строить небоскрёбы высотой 30 этажей и выше

IrkutskMedia, 24 января. На заседании комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна в думе Иркутска обсудили вопрос высотной застройки. Собрание депутатов провел Евгений Савченко.

Источник: KrasnodarMedia.su

На заседании было озвучено, что на сегодня высота зданий в областном центре достигает не более 60−70 метров, но не выше. Было предложено изменить этот параметр до 100−150 метров. Специалисты отмечают, что этот вопрос в думе обсуждался давно, но изменения в нормативах так и не были приняты.

Архитекторы предложили возвести 33-этажные дома в Октябрьском и Свердловском районах областного центра. По итогам заседания комиссии решили рассмотреть этот вопрос еще раз, в феврале.

Ранее агентство сообщало, что единый ресурс застройщиков опубликовал рейтинг компаний Иркутской области, которые ввели в эксплуатацию наибольший объем жилья по итогам 2025 года. В пятерку лидеров вошли ГК «Новый город», ГК «Гордо Девелопмент», СЗ «ЖИЛСТРОЙ 2», СЗ «КСИ-Строй» и ГК «Альфа».