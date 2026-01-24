Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские банки оценили влияние «эффекта Долиной»: что изменилось после громкого дела

Банки: Эффект Долиной не повлиял на объём ипотечных выдач в России.

Источник: Комсомольская правда

Российские банки не отмечают значительного влияния так называемого «эффекта Долиной» на объём выдачи ипотечных кредитов. Как выяснило РИА Новости по итогам опроса кредитных организаций, история с квартирой певицы Ларисы Долиной не привела к снижению числа сделок, хотя и повысила осмотрительность покупателей на вторичном рынке.

Управляющий эксперт центра аналитики ПСБ Лаура Кузнецова отметила, что инцидент не оказал существенного влияния на общие показатели, но заставил клиентов тщательнее оценивать условия сделки и историю продавца. Это, по её словам, привело к естественному перераспределению спроса в пользу первичного рынка, где выше юридическая прозрачность. Аналогичную позицию выразили в «Сбере».

В то же время в Газпромбанке признали, что определённый негативный эффект присутствует: ситуация усилила страхи и риски как со стороны покупателей, так и со стороны банков, вынуждая последних внедрять дополнительные проверки и сервисы.

Тем временем в России появилась новая схема мошенничества с недвижимостью, вдохновленная громким судебным процессом певицы Ларисы Долиной. Пожилые продавцы квартир начали ссылаться на свою «невменяемость» при заключении сделок.