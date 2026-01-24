В Узбекистане снизился уровень безработицы, из бедности за год вышли 366 тысяч семей

Как было отмечено, махалля является ключевым звеном, дающим четкий ответ на вопросы о том, где реформы работают, а где — дают сбой. Если в махалле сохранились безработные или малообеспеченные семьи, значит, реформы до этого места не дошли. Если «махаллинской семерке» не удается решить проблемы населения, значит, система не работает.