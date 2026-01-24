В «тяжелых» махаллях будут продавать землю в 2−3 раза дешевле

В Узбекистане в «тяжелых» махаллях свободные земельные участки и гособъекты будут продаваться по начальной цене, сниженной в 2−3 раза. Это поможет быстрее привлекать предпринимателей и создавать новые рабочие места, заявил глава государства Шавкат Мирзиёев.