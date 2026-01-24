В «тяжелых» махаллях будут продавать землю в 2−3 раза дешевле

Работу помощников хокимов решено организовать по проектному принципу. В каждом районе сформируют список конкретных проектов, направленных на развитие махаллей и повышение доходов населения.
100 «тяжелых» махаллей, которые добьются лучших результатов по созданию рабочих мест и росту доходов жителей, получат дополнительное финансирование — по 1 млрд сумов. Помощники хокимов из этих махаллей пройдут месячные курсы повышения квалификации в Китае, Турции, Корее и Малайзии.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Узбекистан безвозмездно установит солнечные электростанции в «тяжелых» махаллях.