В «тяжелых» махаллях будут продавать землю в 2−3 раза дешевле

В Узбекистане в «тяжелых» махаллях свободные земельные участки и гособъекты будут продаваться по начальной цене, сниженной в 2−3 раза. Это поможет быстрее привлекать предпринимателей и создавать новые рабочие места, заявил глава государства Шавкат Мирзиёев.

Источник: Курсив

Работу помощников хокимов решено организовать по проектному принципу. В каждом районе сформируют список конкретных проектов, направленных на развитие махаллей и повышение доходов населения.

100 «тяжелых» махаллей, которые добьются лучших результатов по созданию рабочих мест и росту доходов жителей, получат дополнительное финансирование — по 1 млрд сумов. Помощники хокимов из этих махаллей пройдут месячные курсы повышения квалификации в Китае, Турции, Корее и Малайзии.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Узбекистан безвозмездно установит солнечные электростанции в «тяжелых» махаллях.