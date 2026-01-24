Цены в самарских кафе и ресторанах выросли на 13,62% в конце 2025 года

Аналитики Банка России представили официальную статистику роста инфляции в регионах. Согласно документу, цены в Самарской области к ноябрю 2025 года выросли на 0,30%. Основной рост был отмечен в сфере общественного питания. За год оно стало дороже на 13,62%.
По мнению экспертов, такие показатели связаны с повышенным посещением кафе и ресторанов в предновогодний период. Из-за наплыва клиентов точки общепита смогли повысить цены, чтобы компенсировать затраты на закупку продуктов, аренду и зарплату сотрудникам.
Подорожали и продукты питания. В декабре выросли цены на свежие огурцы и сыр. Притом сыр подорожал существенно — на 10,16%.
Зато стоимость сахара стала заметно ниже. В прошлом году удалось собрать хороший урожай сахарной свеклы, поэтому производство продукта в целом по стране увеличилось. В результате за год сахар подешевел на 7,11%.