Казахстан и Монголия намерены увеличить двусторонний товарооборот до $500 млн

АСТАНА, 24 янв — Sputnik. В Астане встретились заместитель премьер-министра — глава Миннацэкономики Серик Жумангарин и заместитель премьер-министра Монголии Хассуурийн Ганхуяг.

Источник: Sputnik.kz

Основное внимание стороны уделили торгово-экономическому взаимодействию. Жумангарин отметил, что главы государств намерены увеличить двусторонний товарооборот в среднесрочной перспективе до $500 млн. Достигнуть цели намерены за счет расширения номенклатуры взаимных поставок, развития кооперационных проектов и поэтапного устранения торговых и административных барьеров.

По итогам января-ноября 2025 года товарооборот между Казахстаном и Монголией составил $121,5 млн, рост на 5,5%. Экспорт составил $113 млн, а импорт — $8,6 млн.

В структуре казахстанского экспорта преобладают табачные изделия, семена рапса, хлеб, мучные и кондитерские изделия, пищевые продукты, масличные культуры, а также двигатели и продукция машиностроения. Импорт из Монголии представлен мясом и мясными продуктами, кашемиром, обувью, коврами и изделиями из шерсти.

Чтобы увеличить товарооборот, казахстанская сторона планирует направить в Монголию торговую миссию для установления прямых деловых контактов. В планах также презентации индустриальных и свободных экономических зон и экспортного потенциала Казахстана.

«Отдельно подчеркнут высокий потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Стороны обсудили возможности расширения экспорта казахстанской аграрной продукции, а также перспективы поставок ветеринарных вакцин с возможной локализацией их производства на территории Монголии», — сообщили в правительстве.

Монголия является важным партнером Казахстана в Азиатском регионе, подчеркнул Жумангарин.

В ответ замглавы монгольского правительства подчеркнул роль Казахстана как связующего звена между Монголией и странами Центральной Азии. Хассуурийн Ганхуяг заявил о заинтересованности в создании совместной рабочей группы по выявлению и устранению нетарифных барьеров.