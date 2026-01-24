Казахстан и Монголия намерены увеличить двусторонний товарооборот до $500 млн

Основное внимание стороны уделили торгово-экономическому взаимодействию. Жумангарин отметил, что главы государств намерены увеличить двусторонний товарооборот в среднесрочной перспективе до $500 млн. Достигнуть цели намерены за счет расширения номенклатуры взаимных поставок, развития кооперационных проектов и поэтапного устранения торговых и административных барьеров.
По итогам января-ноября 2025 года товарооборот между Казахстаном и Монголией составил $121,5 млн, рост на 5,5%. Экспорт составил $113 млн, а импорт — $8,6 млн.
В структуре казахстанского экспорта преобладают табачные изделия, семена рапса, хлеб, мучные и кондитерские изделия, пищевые продукты, масличные культуры, а также двигатели и продукция машиностроения. Импорт из Монголии представлен мясом и мясными продуктами, кашемиром, обувью, коврами и изделиями из шерсти.
Чтобы увеличить товарооборот, казахстанская сторона планирует направить в Монголию торговую миссию для установления прямых деловых контактов. В планах также презентации индустриальных и свободных экономических зон и экспортного потенциала Казахстана.
«Отдельно подчеркнут высокий потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Стороны обсудили возможности расширения экспорта казахстанской аграрной продукции, а также перспективы поставок ветеринарных вакцин с возможной локализацией их производства на территории Монголии», — сообщили в правительстве.
Монголия является важным партнером Казахстана в Азиатском регионе, подчеркнул Жумангарин.
В ответ замглавы монгольского правительства подчеркнул роль Казахстана как связующего звена между Монголией и странами Центральной Азии. Хассуурийн Ганхуяг заявил о заинтересованности в создании совместной рабочей группы по выявлению и устранению нетарифных барьеров.