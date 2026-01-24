Авиазавод в Казани планирует сократить срок сборки фюзеляжей до 12 дней

В мероприятии под руководством министра промышленности РФ Антона Алиханова и министра экономического развития России Максима Решетникова приняли участие представители руководства предприятия и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Основной темой обсуждения стали передовые проекты КАЗ в области оптимизации производства, которые планируется распространить на другие площадки корпорации. Особое внимание уделялось реализации задачи по обеспечению тактовой сборки фюзеляжа самолета Ту-214. Участники штаба рассмотрели применение цифровой модели цеха с имитационным моделированием для повышения эффективности процессов.
Как заявил Антон Алиханов, благодаря совместной работе с профильными центрами компетенций и масштабной программе обновления фондов, завод ставит цель сократить цикл сборки фюзеляжа Ту-214 до 12 дней. Это позволит увеличить ежегодный выпуск самолетов данной модели до 20 единиц.