Китай в 2025 году нарастил импорт золота из РФ в 14 раз, до рекордных $3,29 млрд

Физический объём поставок также достиг максимума, составив 25,3 тонны — рост в девять раз по сравнению с 2024 годом. Поставки осуществлялись преимущественно в форме слитков. Основные отгрузки пришлись на февраль, март и период с октября по декабрь. Причём только за декабрь 2025 года Китай закупил российского золота на 1,35 миллиарда долларов (10 тонн), что также стало месячным рекордом.