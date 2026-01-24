Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай в 2025 году нарастил импорт золота из РФ в 14 раз, до рекордных $3,29 млрд

Россия поднялась с на 7-е место в рейтинге крупнейших поставщиков золота в КНР.

Источник: Комсомольская правда

Китай в 2025 году увеличил импорт золота из России до рекордных 3,29 миллиарда долларов, что в 14,6 раза превышает показатели предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни, передает РИА Новости.

Физический объём поставок также достиг максимума, составив 25,3 тонны — рост в девять раз по сравнению с 2024 годом. Поставки осуществлялись преимущественно в форме слитков. Основные отгрузки пришлись на февраль, март и период с октября по декабрь. Причём только за декабрь 2025 года Китай закупил российского золота на 1,35 миллиарда долларов (10 тонн), что также стало месячным рекордом.

Благодаря такому скачку Россия поднялась с 11-го на 7-е место в рейтинге крупнейших поставщиков золота в КНР. Лидерами остаются Швейцария (25,73 млрд долларов), Канада (11,06 млрд) и ЮАР (9,42 млрд).

Прежде сообщалось, что Евросоюз, несмотря на планы по отказу от российского сырья, в 2025 году на четверть увеличил закупки обогащённого урана. Согласно данным Евростата, за январь-ноябрь 2025 года импорт российского урана вырос до 180,9 миллиона евро.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше