Китай в 2025 году нарастил импорт золота из РФ в 14 раз, до рекордных $3,29 млрд

Китай в 2025 году увеличил импорт золота из России до рекордных 3,29 миллиарда долларов, что в 14,6 раза превышает показатели предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни, передает РИА Новости.
Физический объём поставок также достиг максимума, составив 25,3 тонны — рост в девять раз по сравнению с 2024 годом. Поставки осуществлялись преимущественно в форме слитков. Основные отгрузки пришлись на февраль, март и период с октября по декабрь. Причём только за декабрь 2025 года Китай закупил российского золота на 1,35 миллиарда долларов (10 тонн), что также стало месячным рекордом.
Благодаря такому скачку Россия поднялась с 11-го на 7-е место в рейтинге крупнейших поставщиков золота в КНР. Лидерами остаются Швейцария (25,73 млрд долларов), Канада (11,06 млрд) и ЮАР (9,42 млрд).
Прежде сообщалось, что Евросоюз, несмотря на планы по отказу от российского сырья, в 2025 году на четверть увеличил закупки обогащённого урана. Согласно данным Евростата, за январь-ноябрь 2025 года импорт российского урана вырос до 180,9 миллиона евро.