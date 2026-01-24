Ростовчане без счётчиков будут в три раза больше платить за воду

Как сообщили в «Ростовводоканале», с 1 января 2026 года жители Ростова, которые до сих пор не установили индивидуальные приборы учёта воды, будут платить за воду в три раза больше норматива. Ростовчане смогут в этом убедиться в квитанции за январь.
Как объяснили в ростовском водоканале, повышающий коэффициент, который применяют при формировании платежей по нормативу потребления, равен уже трём. Так что в тех семьях, в которых нет счётчиков, плата за воду станет в три раза больше установленного тарифа.
Особенно ощутимо это будет для жителей частного сектора. В частности, летом, когда начинается полив, эта сумма вырастет в несколько раз.
Напомним, сейчас только у 76% ростовчан установлены водяные счётчики.