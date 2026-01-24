Следящим за ценами на драгоценные металлы предложили обратиться к истории

Аналитик фондового рынка Алина Попцова в беседе с Lenta.ru призвала учитывать исторический опыт при оценке динамики цен на платину.
В четверг, 22 января, платина установила новый рекорд в 2555,8 доллара за унцию, а золото — 4887,86 доллара.
Попцова оценила потенциал роста платины в 50−100%, отметив, что текущая фаза роста сопоставима с золотом, но циклы в платине более выраженные. При текущем балансе условий цены могут продолжить рост, но высока вероятность коррекции после локальных максимумов. В базовом сценарии к концу года цена вернется в диапазон 1850−2000 долларов за унцию.
Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе «Известиями» заявил, что инвесторы проявляют интерес к золоту из-за роста торговых и политических рисков между США и Западом. Экономическая нестабильность и волатильность финансовых рынков усиливают спрос на защитные активы.
Как передает «360.ru», Шнейдерман также отметил, что цены на золото и серебро растут на фоне снижения доверия к доллару и евро. Он обратил внимание на риск перегрева рынка драгметаллов.