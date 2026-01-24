Следящим за ценами на драгоценные металлы предложили обратиться к истории

Попцова оценила потенциал роста платины в 50−100%, отметив, что текущая фаза роста сопоставима с золотом, но циклы в платине более выраженные. При текущем балансе условий цены могут продолжить рост, но высока вероятность коррекции после локальных максимумов. В базовом сценарии к концу года цена вернется в диапазон 1850−2000 долларов за унцию.