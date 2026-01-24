В Узбекистане на развитие малого и среднего бизнеса планируют выделить 140 трлн сумов

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В текущем году в Узбекистане на развитие малого и среднего бизнеса будет выделено 140 триллионов сумов кредитов. Об этом было сказано на видеоселекторном совещании по ключевым задачам в сфере сокращения бедности и обеспечения занятости населения на 2026 год, прошедшем под председательсвом президента Шавката Мирзиёева.