В Узбекистане на развитие малого и среднего бизнеса планируют выделить 140 трлн сумов

«Следует открыто сказать, сейчас банки предлагают кредиты для всех районов и городов на одинаковых условиях. Но возможности и условия Алмазара и Бозатова различаются. Поэтому в 37 “тяжелых” районах в рамках программы “Семейное предпринимательство” кредиты будут предоставляться под 12 процентов», — отметил президент.
Во всех районах максимальная сумма льготного кредита по программе поддержки семейного предпринимательства будет увеличена в 1,5 раза и достигнет 50 миллионов сумов.
На приобретение импортных и сертифицированных племенных животных можно будет получить беззалоговый кредит до 100 миллионов сумов, а на оснащение гостевого дома, установку небольшого холодильного оборудования, мини-технологий для хранения и переработки продукции — до 150 миллионов сумов.
В 563 махаллях, расположенных в приграничных районах и анклавах, сумма кредита на предпринимательские проекты будет увеличена до 1 миллиарда сумов. Для этого в рамках программы «Семейное предпринимательство» в дополнение к запланированным 3,6 триллиона сумов направят еще 2 триллиона сумов ресурсов.
Для углубления специализации махаллей в этом году банки выделят суммарно 17 триллионов сумов кредитов. При этом для проектов по производству продукции будет компенсироваться 4% кредита, а для проектов по ее переработке — 6%.