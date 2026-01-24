Мэр Краснодара Наумов проверил соцобъекты на Западном Обходе

Мэр Краснодара Евгений Наумов посетил район Западного Обхода. Это один из самых густонаселенных районов города, поэтому социальные объекты здесь нужны в первую очередь. Глава города осмотрел площадки, где сейчас одновременно строят школы и детские сады.
В жилом комплексе «Народные кварталы» застройщик возводит сразу четыре объекта. Работы идут активно: два детских сада на 700 мест обещают закончить уже этим летом. К следующему году здесь должны достроить еще один садик и большую школу на 1550 мест. Такой подход, когда дома и школы растут одновременно, мэр назвал образцовым.
Также Евгений Наумов заехал в ЖК «Самолёт», где строят детский сад на 250 мест. Здание готово на 75%. Внутри уже провели свет и воду, а на следующей неделе дадут тепло и начнут отделку. Мебель и кухонное оборудование уже купили, а во дворе поставили игровые площадки. Однако к этому объекту у главы города возникли серьезные замечания из-за срыва сроков.
«Это пример комплексного подхода к застройке. Когда школы и садики появляются одновременно с многоэтажками — это и есть настоящий комфорт для жителей. Но по детсаду в ЖК “Самолёт” ситуация иная. Отставание от графика значительное — почти три месяца. Сроки переносили уже несколько раз, и больше отсрочек не будет. Я продолжу держать эту стройку на личном контроле, пока объект не сдадут», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.
Глава города отметил, что застройщики обязаны выполнять свои обещания перед краснодарцами вовремя. Любые отклонения от графиков будут пресекаться максимально строго.