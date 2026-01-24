Мэр Краснодара Наумов проверил соцобъекты на Западном Обходе

«Это пример комплексного подхода к застройке. Когда школы и садики появляются одновременно с многоэтажками — это и есть настоящий комфорт для жителей. Но по детсаду в ЖК “Самолёт” ситуация иная. Отставание от графика значительное — почти три месяца. Сроки переносили уже несколько раз, и больше отсрочек не будет. Я продолжу держать эту стройку на личном контроле, пока объект не сдадут», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.