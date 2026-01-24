Китайские авто в Казахстане: как действовать при проблемах с качеством

Согласно данным Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК, довольно значительная часть обращений автолюбителей связана с китайскими автомобилями. Основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы китайских авто — это дефекты двигателя или коробки передач, проблемы с охлаждением и электроникой.
В некоторых случаях автомобили возвращали продавцам, в других — покупатели добивались ремонта или замены неисправных узлов за счет автосалонов. Больше всего обращений поступало от жителей Алматы и Астаны.
Специалисты комитета советуют быть внимательными при выборе автомобиля, изучать информацию о производителе и модели, а также отзывы других автовладельцев.
Если возникают проблемы с качеством автомобиля, сначала следует направить письменную претензию дилеру или продавцу. В большинстве случаев это позволяет решить вопрос без суда. По закону продавец должен предоставить ответ в течение 10 рабочих дней. Если этого не произошло или дилер вовсе отказался сотрудничать, можно обратиться в территориальный департамент КЗПП, где автовладельца проконсультируют, помогут оформить иск или, по необходимости, представят интересы граждан в суде, — говорится в сообщении.
Подать обращение можно через систему Е-otinish или обратившись в региональный департамент КЗПП.
Что касается моделей авто, которые ломаются чаще остальных, то здесь сделать определенный вывод довольно сложно: теоретически может сломаться абсолютно любой автомобиль (скажем, в случае наличия заводского брака и при стечении обстоятельств). Тем не менее, казахстанцы обращают внимание на то, что, по ощущениям, некоторые модели Geely, Chery и Jetour кажутся менее надежными.
Вместе с тем, по мнению некоторых автолюбителей, качество авто одной и то же фирмы может разниться — всё дело в сборочном процессе. Какому-то экземпляру «повезет», и он не будет вызывать у владельца никаких нареканий (это касается и уже упомянутых Geely и Chery). Какой-то, напротив, будет «капризничать» прямо на выезде из салона.