Минтруда сказало, кто из белорусов может получить почти 10000 рублей с 1 февраля

В ведомстве обратили внимание, что с 1 февраля 2026 года в Беларуси увеличатся субсидии от государства на организацию своего дела. Сумма составит почти 10 000 рублей. Так, в городе размер субсидии окажется 11 бюджетов прожиточного минимума (подробнее мы писали здесь) и составит 5466,56 рубля.
В малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктов размер субсидии окажется 15 БПМ, или 7454,4 рубля. В Минтруда обратили внимание, что при организации безработными предпринимательской деятельности, которая связана с внедрением результатов научных исследований и разработок, размер субсидии будет 20 БПМ, или 9939,2 рубля. Все указанные размеры субсидий будут действовать по 30 апреля 2026 года.
В ведомстве также назвали условия предоставления субсидии. Белорусы должны быть зарегистрированы как безработные в Службе занятости, быть старше 18 лет. Кроме того, необходимо будет написать заявление в службу занятости и предоставить бизнес-план. В этом могут помочь специалисты.