Минтруда сказало, кто из белорусов может получить почти 10000 рублей с 1 февраля

В малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктов размер субсидии окажется 15 БПМ, или 7454,4 рубля. В Минтруда обратили внимание, что при организации безработными предпринимательской деятельности, которая связана с внедрением результатов научных исследований и разработок, размер субсидии будет 20 БПМ, или 9939,2 рубля. Все указанные размеры субсидий будут действовать по 30 апреля 2026 года.