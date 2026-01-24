Ричмонд
В Омске оштрафовали подрядчика за задержки в строительстве школы в Ясной Поляне

Возведение учреждения планируется завершить к концу февраля 2027 года.

Источник: Om1 Омск

В конце 2025 года в Омске был оштрафован подрядчик, который занимается строительством школы в Ясной Поляне. ООО «Русстрой» из Ингушетии было обязано заплатить 973 тысячи рублей за ненадлежащее исполнение обязательств.

Изначально строительство школы в 2023 году начинала другая компания — ООО «Капитал Развитие». Однако из-за несоответствия срокам власти расторгли с ней контракт. В 2025 году новый контракт был заключён с тем же ООО «Капитал Развитие». Уже в конце августа 2025 года подрядчика оштрафовали в первый раз по аналогичной причине.

Строительство школы планируется завершить к концу февраля 2027 года. После открытия она сможет принять 1 122 ребёнка.