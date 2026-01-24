Продукция промышленности и сельского хозяйства Ферганы выходит на малайзийский рынок

В мероприятии приняли участие делегация Ферганской области, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Малайзии Каромиддин Гадоев.
По данным пресс-службы, в торгово-логистическом центре будут представлены промышленные и сельскохозяйственные продукты, производимые в Ферганской области.
«Это позволит местным производителям выводить продукцию на международный рынок, увеличивать экспортные объемы, а также укреплять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество между предпринимателями Узбекистана и Малайзии», — говорится в сообщении.
Узбекистан и Малайзия совместно изучают вклад исламского мира в науку и технологии.
Отмечается, что центр станет важной площадкой для выхода предприятий Ферганской области на рынок стран Юго-Восточной Азии и будет способствовать расширению торгово-экономических связей между двумя странами.
На церемонии открытия участники ознакомились с условиями, созданными в торгово-логистическом центре, имеющимися возможностями и экспозицией продукции.
По информации Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана, делегация предпринимателей Ферганской области во главе с руководителем территориального управления ТПП Шерзодом Юлдашевым в рамках делового визита в Малайзию провела переговоры с авторитетными компаниями и отраслевыми организациями.
В частности состоялась встреча с руководством одной из крупнейших розничных торговых сетей Малайзии — KK Super Mart. По итогам переговоров была достигнута договоренность о дальнейшем выводе продукции производителей Ферганской области в торговые точки данной сети.
Также делегация провела переговоры с компаниями, специализирующимися на импорте плодоовощной продукции.
«Малазийская сторона проявила высокий интерес к узбекской продукции, особенно к гранатам и сухофруктам», — говорится в сообщении.
В ходе встреч с ведущими организациями в сфере текстильной и легкой промышленности были обсуждены перспективы экспорта текстильной продукции, производимой в Ферганской области, на рынок Малайзии.
Кроме того, по данным ТПП, в ближайшее время в Куала-Лумпуре планируется открытие «Торгового дома Ферганы».