Омская область лидирует по низким ценам на топливо в Сибири

Согласно анализу, проведённому Новосибирскстатом, Омская область оказалась в числе лидеров по ценам на автомобильное топливо в Сибирском федеральном округе в декабре 2025 года.
Газовое топливо в Омске было самым дешёвым в Сибири — 21,59 рубля за литр. Дизельное топливо также имело минимальную цену в регионе — 74,49 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 обошёлся в 57,77 рубля за литр, что также является самой низкой стоимостью в Сибири.
Однако более дорогие марки бензина стоили несколько дороже в Омской области по сравнению с другими регионами:
АИ-95 в Омске стоил 62,64 рубля, а в Томской области — 61,19 рубля. АИ-98 и выше — в Омской области цена составила 81,78 рубля, в то время как в Томской области — 80,14 рубля.
Тем не менее, Тыва стала регионом с самыми высокими ценами на топливо в СФО:
Газ там стоил 39,50 рубля за литр. Дизель — 88,92 рубля. Бензин АИ-92 — 68,69 рубля. АИ-95 — 73,02 рубля. АИ-98 — 89,71 рубля.
Также в 2025 году в Омской области бензин подорожал в среднем на 10,7%, дизель — на 8,9%, но газ подешевел на 11,1% по сравнению с 2024 годом.