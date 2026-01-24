Омская область лидирует по низким ценам на топливо в Сибири

Газовое топливо в Омске было самым дешёвым в Сибири — 21,59 рубля за литр. Дизельное топливо также имело минимальную цену в регионе — 74,49 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 обошёлся в 57,77 рубля за литр, что также является самой низкой стоимостью в Сибири.