Жители Молдовы за три года переплатили за газ более полумиллиарда долларов — Филат

«В 2023—2025 годах дополнительные расходы потребителей составили около 520 миллионов долларов из-за сомнительных закупок, непрозрачности и необоснованных надбавок», — отметил Филат.
По его словам, в 2023 году Молдова закупала газ по цене 1087 долларов за тысячу кубометров при среднем уровне по ЕС в 603 доллара. В 2023—2024 годах переплата по сравнению со средней ценой ЕС составила около 315 миллионов долларов, еще 80 миллионов граждане переплатили из-за завышенных тарифов.
В 2025 году власти скрыли закупочную цену газа, однако, по оценке Филата, из-за высоких тарифов жители Молдовы переплатили еще около 125 миллионов долларов.
«Ситуация требует внимания делегации ЕС в Молдове, Европейской счетной палаты и Европейской прокуратуры. Имеются признаки неэффективного или неправомерного использования средств европейских налогоплательщиков», — подчеркнул Филат.
Ключевое различие по сравнению с Европейским союзом заключается не в уровне тарифов, а в непрозрачности решений и отсутствии общественного контроля над ценообразованием, уверен экс-премьер.
Он также попросил обратить на это внимание Счётной палаты, Генеральной прокуратуры, НЦБК и Службы информации и безопасности Республики Молдова: существуют обоснованные подозрения в нанесении тяжелого ущерба публичным финансам и экономической безопасности государства.
Филат считает, что отсутствие прозрачности в газовом секторе — это не техническая проблема, а серьезный провал государственного управления: когда государство скрывает закупочную цену, потребитель лишается защиты, когда непрозрачность становится нормой, злоупотребления неизбежны.