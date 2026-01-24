2,2 млрд руб. направят на дорожную инфраструктуру в Свердловской области

В Серовском муниципальном округе продолжится реконструкция улицы Короленко, где в прошлом году начали монтаж ливневой канализации и водопровода. На эти работы выделено 142,5 млн руб. В Верхней Пышме планируется реконструкция улицы Обогатителей — на проект выделено более 125 млн руб. В Качканаре продолжат расширение дороги от улицы Набережной до перекрестка на лыжероллерную трассу «Звездочка» — на это предусмотрено 81,8 млн руб.