Китай сократил до минимума поставки сладостей из России

Китай в 2025 году значительно сократил импорт сладких продуктов из России, включая шоколад, выпечку и десерты, что привело к минимальному уровню поставок за последние восемь лет. Об этом свидетельствуют данные китайской статслужбы.
В 2025 году общий объем поставок российских сладостей в Китай составил чуть более 47 миллионов долларов, что на 85% меньше по сравнению с предыдущим годом. Он стал самым низким с 2017 года.
Наибольшее сокращение наблюдается в поставках шоколада, объем которых упал на 2,4 раза. Он составил 26,8 миллиона долларов. Поставки мучных кондитерских изделий, таких как вафли и печенье, сократились на 6% до 18 миллионов долларов.
