Нацбанк определил курс евро и курс доллара на 25 января

Национальным банком были названы курсы валют на 25 января, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались такими же, как были накануне.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На воскресенье, 25 января, Национальным банком установлены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8471 белорусского рубля, 1 евро — 3,3292 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7413 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на пятницу, 23 января, и на субботу, 24 января, и, курс евро, курс доллара и курс российского рубля были оставлены без изменений и в воскресенье, 25 января.
