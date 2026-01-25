Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк определил курс евро и курс доллара на 25 января

Нацбанк Беларуси установил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 25 января, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком были названы курсы валют на 25 января, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались такими же, как были накануне.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На воскресенье, 25 января, Национальным банком установлены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8471 белорусского рубля, 1 евро — 3,3292 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7413 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на пятницу, 23 января, и на субботу, 24 января, и, курс евро, курс доллара и курс российского рубля были оставлены без изменений и в воскресенье, 25 января.

А еще Минсвязи ограничило безлимитные тарифы мобильной связи для белорусов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше