Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван максимальный размер пособия по безработице: какой суммы ждать после индексации

Максимальный размер пособия по безработице составит 15 886 с 1 февраля.

Источник: Комсомольская правда

После индексации 1 февраля максимальный размер пособия по безработице достигнет 15 886 ₽ в месяц, сообщили РИА Новости со ссылкой на информацию Минтруда.

«С 1 февраля 2026 года максимальный размер пособия по безработице, как и другие социальные выплаты, будет увеличен на 5,6% и составит 15 886 рублей в месяц», — гласит сообщение пресс-службы министерства труда и социальной защиты.

Как уже заявляли в Минтруда, с 1 февраля будет проиндексировано более 40 выплат, их размер вырастет на 5,6%.

Как напомнили в пресс-службе, в центрах занятости доступно более 30 программ помощи в поиске работы, среди которых обучение новым специальностям и повышение квалификации. Эти услуги предназначены не только для безработных, но и для тех, кто планирует сменить работу.

На днях депутат ГД Ярослав Нилов сообщил, что с 1 октября 2026 года предварительно проиндексируют на 4% выплаты военным пенсионерам.