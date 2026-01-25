Назван максимальный размер пособия по безработице: какой суммы ждать после индексации

После индексации 1 февраля максимальный размер пособия по безработице достигнет 15 886 ₽ в месяц, сообщили РИА Новости со ссылкой на информацию Минтруда.
«С 1 февраля 2026 года максимальный размер пособия по безработице, как и другие социальные выплаты, будет увеличен на 5,6% и составит 15 886 рублей в месяц», — гласит сообщение пресс-службы министерства труда и социальной защиты.
Как уже заявляли в Минтруда, с 1 февраля будет проиндексировано более 40 выплат, их размер вырастет на 5,6%.
Как напомнили в пресс-службе, в центрах занятости доступно более 30 программ помощи в поиске работы, среди которых обучение новым специальностям и повышение квалификации. Эти услуги предназначены не только для безработных, но и для тех, кто планирует сменить работу.
На днях депутат ГД Ярослав Нилов сообщил, что с 1 октября 2026 года предварительно проиндексируют на 4% выплаты военным пенсионерам.