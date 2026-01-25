В Совфеде рассказали, кто из пенсионеров может получить единовременную выплату

«Накопительная часть формировалась у россиян, работавших с 2002 по 2013 годы, то есть за счет взносов, сделанных до 2014 года. Кроме того, пополнить пенсионные накопления можно было за счет добровольных взносов, программы софинансирования или средств материнского капитала», — сказал Мурог в разговоре с RT. Теперь, как подчеркнул он, ежемесячной выплаты определяется по новой формуле: сумма накоплений делится на 270 месяцев (22,5 года).
По его словам, остается возможность получить пенсионные накопления единовременно, но только при очень небольшом размере расчетной выплаты. Такое право возникает, если рассчитанная накопительная пенсия не превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера.
Ранее эксперты напоминали, что мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет при условии, что размер их накопительной пенсии не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера (16288 рублей в 2026 году), могут получить накопления единовременно — до примерно 440 тысяч рублей. Параллельно правительство выделило свыше 10 млрд рублей из резервного фонда на доплаты неработающим пенсионерам и выплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.