В Совфеде рассказали, кто из пенсионеров может получить единовременную выплату

«Накопительная часть формировалась у россиян, работавших с 2002 по 2013 годы, то есть за счет взносов, сделанных до 2014 года. Кроме того, пополнить пенсионные накопления можно было за счет добровольных взносов, программы софинансирования или средств материнского капитала», — сказал Мурог в разговоре с RT. Теперь, как подчеркнул он, ежемесячной выплаты определяется по новой формуле: сумма накоплений делится на 270 месяцев (22,5 года).