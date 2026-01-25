В Госдуме задумались над снижением НДС

Миронов предложил снизить НДС на социально значимые товары.
В Госдуме предложили снизить ставку НДС на социально значимые товары с 10% до 5% и расширить их перечень. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он считает, что в список льготируемых позиций должны войти переработанные овощи, майонез, чай, консервированный горошек и другие продукты.
«Предлагаю правительству… поддержать население — перечень льготных товаров расширить, а ставку налога для них снизить. Кроме того, сам перечень явно нуждается в пересмотре», — сказал Миронов РИА Новости. По его словам, в перечень социально значимых позиций не включены консервированный зеленый горошек, майонез, чай и, например, замороженная фасоль.
Сейчас правительством утвержден перечень социально значимых товаров, на которые распространяется пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10%. По словам депутата, этот список формировался в других экономических условиях и нуждается в актуализации.
С 1 января 2026 года в России вступило в силу увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22%, передает «Царьград». Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были утверждены президентом Владимиром Путиным в конце ноября 2025 года и включены в параметры бюджетного планирования на 2026−2028 годы. Инициатором изменения налоговой ставки выступило Министерство финансов. Подробнее — в материале URA.RU.