В Госдуме задумались над снижением НДС

С 1 января 2026 года в России вступило в силу увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22%, передает «Царьград». Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были утверждены президентом Владимиром Путиным в конце ноября 2025 года и включены в параметры бюджетного планирования на 2026−2028 годы. Инициатором изменения налоговой ставки выступило Министерство финансов. Подробнее — в материале URA.RU.