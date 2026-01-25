Россияне хотят успеть взять ипотеку до 1 февраля

Уже с 1 февраля 2026 года вступают в силу серьезные ограничения по использованию семейной ипотеки, напомнила риэлтор-эксперт Мария Бархударян. Так, одной семье можно будет взять только один льготный кредит, поэтому супруги теперь оба обязаны быть созаемщиками, чтобы исключить спекуляции. Кроме того, говорит Бархударян, отменяется донорство, то есть — при получении этого кредита нельзя будет привлечь третье лицо с ребенком до 7 лет в качестве созаемщика. Возможно, по ее словам, будут пересмотрены лимиты по регионам, появится рефинансирование рыночной части для снижения платежей. «Эти шаги сделают программу еще более избирательной и адресной для тех, кто действительно нуждается в жилье», — подчеркнула эксперт.