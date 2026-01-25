Россияне хотят успеть взять ипотеку до 1 февраля

Часть опрошенных россиян готовы на уменьшение жилплощади.
Почти 20% опрошенных россиян намерены оформить семейную ипотеку до изменения правил программы господдержки. Об этом говорится в исследовании федерального девелопера «Мармакс», с которым ознакомилось URA.RU. Опрос показал, что часть потенциальных заемщиков торопится зафиксировать действующие условия, пока не вступили в силу новые требования к получателям льготы.
Среди тех, кто хочет успеть воспользоваться семейной ипотекой, почти треть согласна купить жилье на ранней стадии строительства, более 15% готовы уменьшить площадь квартиры, еще около 10% — выбрать объект дальше от центра. При этом примерно половина опрошенных заявили, что не готовы идти на уступки и предпочтут дождаться изменения условий. Они рассчитывают на смягчение ситуации на рынке на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки Банка России. «К сезонности добавляется фактор ожидания новых правил семейной ипотеки. Часть сделок была ускорена еще в декабре, и сейчас рынок занял выжидательную позицию», — пояснила руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская, пишет RG.
По оценке Архангельской, уже в январе число ипотечных сделок может снизиться на 15−20% по сравнению с декабрем. Она уточнила, что дело не только в традиционно низкой деловой активности после новогодних праздников. Дополнительное давление на рынок оказало ожидание пересмотра условий семейной ипотеки и перенос части сделок на более поздний период.
Издание напомнило, что несколько российских банков, в том числе «Т-банк» и «Россельхозбанк», приостановили выдачу кредитов по семейной ипотеке перед изменением правил. По ее прогнозу, основной эффект от корректировки программы рынок почувствует в первом квартале 2026 года. Если январь останется переходным месяцем, то в феврале и марте объем выдачи ипотеки может сократиться на 30−40% от пиковых значений конца 2025 года, особенно в регионах, где доля льготных кредитов наиболее высока.
Уже с 1 февраля 2026 года вступают в силу серьезные ограничения по использованию семейной ипотеки, напомнила риэлтор-эксперт Мария Бархударян. Так, одной семье можно будет взять только один льготный кредит, поэтому супруги теперь оба обязаны быть созаемщиками, чтобы исключить спекуляции. Кроме того, говорит Бархударян, отменяется донорство, то есть — при получении этого кредита нельзя будет привлечь третье лицо с ребенком до 7 лет в качестве созаемщика. Возможно, по ее словам, будут пересмотрены лимиты по регионам, появится рефинансирование рыночной части для снижения платежей. «Эти шаги сделают программу еще более избирательной и адресной для тех, кто действительно нуждается в жилье», — подчеркнула эксперт.
